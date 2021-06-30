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Кокорина задержали со свидетелем дела о драке с участием футболистов

Кокорина задержали со свидетелем дела о драке с участием футболистов

kirill_kokorin_7/instagram.com РЕН ТВ стали известны подробности задержания Кирилла Кокорина в Москве.

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Ольга Скобликова
Ну и откуда у нас будет хороший футбол, если только такое уё.ище состоит в командах, одни бандиты, аферисты и алкаши. А главный тренер занимается рекламой Ельдорадо!
Александр Котов
Надо срочно включить их в сборную России, их явно не хватает.

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