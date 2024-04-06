Из-под Артемовска в ДНР эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих

В ДНР эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих Более 15 тел украинских военнослужащих эвакуировали члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений из-под Артемовска в Донецкой Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.
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