Почему копилки делают в виде свиней и зачем рыбе пила?

Бывает, что вас мучит какой-то вопрос, а задать его неудобно. Спросите газету, мы ответим. Почему копилки часто делаютв виде свиней? На Руси деньги складывали в кубышки – пузатые горшки с узким горлышком.
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