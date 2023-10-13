Huffpost: дипломатов США просят не говорить о перемирии в Газе

Дипломатов США, работающим по направлению Ближнего Востока, просят не использовать в публичном поле такие слова, как «деэскалация» или «прекращение насилия» в ходе продвижения Израиля в сторону сектора Газа.
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