Трамп высказался за ужесточение позиции, если ХАМАС не освободит заложников

REUTERS/Carlos Barria/File Photo Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался за ужесточение позиции по сектору Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит всех заложников, которые 15 февраля должны вернуться домой.
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