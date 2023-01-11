Проукраинские блогеры из Дагестана пожаловались, что Киев не заплатил им за предательство РФ

Обслуживающие киевский режим блогеры из Дагестана, получавшие указания из столицы Украины, уже полгода не видят обещанных гонораров за предательство России, сообщает издание EADaily.
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