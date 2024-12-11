В Карелии назовут имена лучших блогеров-благотворителей

Все собранные средства в рамках премии «Блогеры Карелии» направят в благотворительный фонд «Материнское сердце» В Петрозаводске в пятницу, 13 декабря подведут итоги благотворительной премии «Блогеры Карелии», которая направлена на поддержку детей-сирот и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.