В Карелии назовут имена лучших блогеров-благотворителей

Все собранные средства в рамках премии «Блогеры Карелии» направят в благотворительный фонд «Материнское сердце» В Петрозаводске в пятницу, 13 декабря подведут итоги благотворительной премии «Блогеры Карелии», которая направлена на поддержку детей-сирот и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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