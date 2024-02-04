Четверо россиян получили нейтральный статус в прыжках на батуте и могут попасть на Олимпиаду

Россия возвращается на международную арену еще в одном олимпийском виде спорта – прыжках на батуте. Сайт Международной федерации гимнастики FIG сообщает, что четыре наших прыгуна – Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов – получили нейтральный статус.
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