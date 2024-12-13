Китайский гороскоп 2025 год: Астролог рассказал, как Крысе ужиться с Зелёной Змеёй и каким окажется её год Ирэн ОрлонскаяВ зависимости от вашего года рождения, вы находитесь под влиянием одного из знаков китайского зодиака.
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