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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Димарко признан лучшим игроком Серии А-2025/26. Защитник «Интера» стал лучшим ассистентом лиги в прошлом сезоне

Защитник «Интера» Федерико Димарко признан лучшим игроком прошлого сезона Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии .

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