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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» ищут варианты обмена Д’Анджело Расселла

По информации инсайдера The Athletic Йована Бухи, «Лейкерс» ищут варианты обмена разыгрывающего после того, как он решил воспользоваться опцией продления на сезон-24/25 на 18,7 миллиона долларов.

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