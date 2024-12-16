График поездов D3 от «Моссельмаша» и «Грачевской» изменится в декабре

Ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры железной дороги станут причиной очередного изменения расписания движения пригородных поездов Ленинградского направления, которое вводится на срок с 16 по 28 декабря 2024 года.
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