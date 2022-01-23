Астраханские пенсионеры сшили коврики для бездомных собак

И подарили их приюту. В частном приюте «Верный друг» живет около тысячи собак. Многие из них с непростой судьбой – попавшие когда-то под колеса машин, страдающие разными болезнями и те, кого из-за старости бывшие хозяева подбросили к воротам приюта.