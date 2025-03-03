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Отряд кораблей ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Индийском океане

Отряд кораблей ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Индийском океане

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» провел учение с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана.

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