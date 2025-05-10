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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Впорядке» x Krap Team и Lotus Music открывают 4-й тур Медиалиги

Winline Медиалига, 4-й тур 4 мая, воскресенье «Впорядке» x Krap Team – Lotus Music – 0:1 (первый тайм) Голы: 0:1 – Лях (4), 1:1 – Турысбек (12).

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