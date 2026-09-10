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Несекретные материалы

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New York Times: хуситы близки к возможности перекрыть торговлю между Европой и Азией

New York Times: хуситы близки к возможности перекрыть торговлю между Европой и Азией

Движение йеменских хуситов установило контроль над стратегическим портовым городом Моха на западном побережье Йемена, сообщает газета The New York Times.

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