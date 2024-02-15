«Ростелеком» на страже безопасности магазинов Metro Cash&Carry

«Ростелеком» внедрил в торговых центрах сети крупного оператора оптовой торговли Metro Cash&Carry интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая в непрерывном режиме работы позволяет предотвращать конфликтные ситуации и предупреждать инциденты, связанные с неоплатой товаров.
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