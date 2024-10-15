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В Болгарии вандалы осквернили могилу советских воинов, вырезав голову ребенка

В Болгарии вандалы осквернили могилу советских воинов, вырезав голову ребенка

Вандалы осквернили могилу советских воинов в софийском квартале Лозенец в Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, неизвестные облили памятник краской и вырезали изображение головы ребенка на барельефе.

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