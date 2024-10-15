В Болгарии вандалы осквернили могилу советских воинов, вырезав голову ребенка

Вандалы осквернили могилу советских воинов в софийском квартале Лозенец в Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, неизвестные облили памятник краской и вырезали изображение головы ребенка на барельефе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии