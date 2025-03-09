Воронежцы показали пересохшее озеро Чистое

От озера остался лишь пересохший, покрытый льдом водоем. Не верится, что всего год назад уровень воды доходил до корней деревьев и радовал воронежцев видом потрясающей красоты, а два года назад озеро было полностью заполнено водой.
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