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Воронежские новости

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Воронежцы показали пересохшее озеро Чистое

Воронежцы показали пересохшее озеро Чистое

От озера остался лишь пересохший, покрытый льдом водоем. Не верится, что всего год назад уровень воды доходил до корней деревьев и радовал воронежцев видом потрясающей красоты, а два года назад озеро было полностью заполнено водой.

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