Уссурийские транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз 2025»

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ЛО МВД России на ст. Уссурийск и председатель Общественного совета Александр Коломеец поздравили детей и взрослых с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.
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