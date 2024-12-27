Председатель СК России поручил организовать проверку по информации об инциденте в образовательном учреждении Липецкой области

В сюжете программы федерального канала и средствах массовой информации сообщалось, что житель Липецка пришел в один из колледжей и избил преподавателя, который якобы обсуждал с его дочерью темы непристойного характера.
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