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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дикиджи планирует участие в одном этапе Гран-при России перед международным этапом в Китае, заявил Татауров: «Скорее всего, это будет в Петербурге в конце октября»

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи планирует выступить на одном этапе Гран-при страны перед турниром в Китае.

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