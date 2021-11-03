"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюМОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию по просьбе руководства страны, сообщает посольство РФ в Болгарии на своей странице в Facebook.