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"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию

"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию

"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюМОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию по просьбе руководства страны, сообщает посольство РФ в Болгарии на своей странице в Facebook.

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