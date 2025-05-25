Дача поехала! Где ночевали советские автотуристы

Клуб автопутешественников В 1964 году москвичи с изумлением рассматривали 45 туристических автопоездов, включающих просторные жилые прицепы Airstream – колонна энтузиастов американского клуба Wally Byam Caravan, путешествующих по всему миру, посетила и Москву.