Дача поехала! Где ночевали советские автотуристы

Клуб автопутешественников В 1964 году москвичи с изумлением рассматривали 45 туристических автопоездов, включающих просторные жилые прицепы Airstream – колонна энтузиастов американского клуба Wally Byam Caravan, путешествующих по всему миру, посетила и Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии