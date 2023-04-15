Боец «Вагнера»: украинских пограничников используют как заградотряды

РИАМО - 15 апр. Участвующий в штурме Артемовска боец ЧВК «Вагнер» отметил, что переброшенные в город пограничники с территории Западной Украины выступают как заградотряды, они не дают отступать мобилизованным гражданам, сообщает РИА Новости.