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Боец «Вагнера»: украинских пограничников используют как заградотряды

Боец «Вагнера»: украинских пограничников используют как заградотряды

РИАМО - 15 апр. Участвующий в штурме Артемовска боец ЧВК «Вагнер» отметил, что переброшенные в город пограничники с территории Западной Украины выступают как заградотряды, они не дают отступать мобилизованным гражданам, сообщает РИА Новости.

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