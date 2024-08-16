На Алтае возбудили дело на мать, оставившую троих детей без алиментов

Женщина должна была отдавать половину доходов на содержание несовершеннолетних В Алтайском крае возбудили уголовное дело на женщину из-за неуплаты алиментов на содержание двоих сыновей и дочери, сообщает региональное ФССП.
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