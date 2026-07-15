В Керчи полностью пропало электричество после атаки украинских БПЛА

Ночью 15 июля украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 93 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Московской областями, Краснодарским краем и Крымом.
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