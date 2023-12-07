Профессор Сафонов: часть пенсии по старости могут удержать в счет долга

Часть пенсии пожилых россиян могут удержать с банковской карты в счет погашения долгов, рассказал "Москве 24" доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
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