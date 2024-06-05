ЧТО происходит с телом, если Вы едите, когда не голодны

Есть, когда голода нет и в помине — классическая американская забава. Кто из нас при виде пакетика с блестящими от жира чипсами хоть раз ответил вежливым отказом: «Спасибо, я не голоден»? К сожалению, питание, когда организм физически в нём не нуждается, не только приводит к неприятному ощущению тяжести, но и чревато опасными последствиями для здоровья.