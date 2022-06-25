Bobruin.by . Мой Бобруйск

20 подписчиков

29 июня 2022 года Бобруйск отмечает 635 годовщину.

29 июня 2022 года Бобруйск отмечает 635 годовщину.

Когда в Бобруйске отмечается День города в 2022 году?Бобруйск - старинный город в Белоруссии, административный центр Бобруйского района Могилевской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх