Дана Борисова в ужасе от кавалера 17-летней дочки: «Я стану бабкой так рано»

Телеведущая Дана Борисова поделилась большим страхом относительно ее 17-летней дочери Полины. Как рассказала звезда журналистам Общественной службы новостей, девушка отлично устроилась в Южной Корее, куда отправилась учиться в прошлом году.
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