Медведково
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Медведково

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День балета в Полярном отметят перформансом о Москве

9 октября в Полярном пройдёт танцевально-поэтический перформанс «Москва и москвичи». Мероприятие приурочено ко Дню балета.

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