Американский тепловоз GE C36-7, «заехавший» в Бразилию, Австралию и не только

Американский шестиосный тепловоз GE C36-7 ведет свою историю с конца 70-х годов прошлого столетия. Хотя у себя на родине он и не снискал большой популярности, зато более 400 локомотивов отправились трудиться в Китай.
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