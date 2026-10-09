По указанию Трампа США выдали лицензию на поставки российского дизельного топлива

Министерство финансов США по распоряжению президента Дональда Трампа выдало временную лицензию, которая допускает поставки российского дизельного топлива на международные рынки.
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