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По указанию Трампа США выдали лицензию на поставки российского дизельного топлива

По указанию Трампа США выдали лицензию на поставки российского дизельного топлива

Министерство финансов США по распоряжению президента Дональда Трампа выдало временную лицензию, которая допускает поставки российского дизельного топлива на международные рынки.

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