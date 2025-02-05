БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Какой была Жанна д'Арк на самом деле

Какой была Жанна д'Арк на самом деле

Всякого творчества по мотивам истории Жанны д'Арк великое множество. Вот эта картина изображает вступление ее в Орлеан Личность «спасительницы Франции» Жанны д’Арк всегда привлекала много внимания, и на эту тему написано много литературы.

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