10 бесценных артефактов, которые появились благодаря самому жестокому в истории Папе Римскому

Папа Александр VI. Папа Александр VI - второй папа римский из испанского рода Борджиа с 11 августа 1492 года - часто считается самым жестоким и беспринципным человеком, который когда-либо занимал папский престол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии