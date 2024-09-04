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10 бесценных артефактов, которые появились благодаря самому жестокому в истории Папе Римскому

10 бесценных артефактов, которые появились благодаря самому жестокому в истории Папе Римскому

Папа Александр VI. Папа Александр VI - второй папа римский из испанского рода Борджиа с 11 августа 1492 года - часто считается самым жестоким и беспринципным человеком, который когда-либо занимал папский престол.

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