Канцлера Курца ушли, но он не ушёл

Идёт возня вокруг политического курса Австрии Молодому австрийскому политику Себастьяну Курцу недавно исполнилось 36 лет, а он уже во второй раз теряет должность канцлера Австрии.
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