Руководство «Реала» потребовало немедленной отставки Хавьера Тебаса с поста президента Ла лиги за сравнение деятельности клубного телеканала мадридского клуба с пропагандистскими приемами политика эпохи нацистской Германии Йозефа Геббельса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым