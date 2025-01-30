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Названы районы Москвы с самым дорогим элитным жильем

Названы районы Москвы с самым дорогим элитным жильем

Якиманка стала самым дорогим районом на вторичном рынке Москвы В число лидеров по ценам на вторичное жилье по итогам 2024 года вошли Якиманка, Хамовники и Арбат По итогам 2024 года Якиманка оказалась самым дорогим районом на вторичном рынке Москвы.

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