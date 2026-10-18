Главный арбитр матча «Динамо» ЦСКА Андрей Прокопов показал красную карточку голкиперу бело-голубых Андрею Луневу, но затем изменил свое решение в 11-м туре РПЛ — 1:0.
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