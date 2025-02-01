ВВ Владимир Витковский ... несогласные с политикой РОССИИ должны быть пинками выдворены с территории МАЛОРОССИИ и НОВОРОССИИ, их уже давно заждались паны, места в свинарника для стада этого скота уже заготовили.

Valentina Garmuviene Судьба Зеленского -гиляка и ничего ,кроме неё ! Заслужил!