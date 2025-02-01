Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит.
Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... несогласные с политикой РОССИИ должны быть пинками выдворены с территории МАЛОРОССИИ и НОВОРОССИИ, их уже давно заждались паны, места в свинарника для стада этого скота уже заготовили.
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19 час.
Valentina Garmuviene
Судьба Зеленского -гиляка и ничего ,кроме неё ! Заслужил!
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19 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Возможно и так. Но надо понимать, что это будет питательный компост для создания националистического движения. Запад непременно этим воспользуется. Как исключить эту угрозу не понятно???
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18 час.
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