СССР-Россия
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СССР-Россия

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Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... несогласные с политикой РОССИИ должны быть пинками выдворены с территории МАЛОРОССИИ и НОВОРОССИИ, их уже давно заждались паны, места в свинарника для стада этого скота уже заготовили.
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19 час.
Valentina Garmuviene
Судьба Зеленского -гиляка и ничего ,кроме неё ! Заслужил!
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19 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Возможно и так. Но надо понимать, что это будет питательный компост для создания националистического движения. Запад непременно этим воспользуется. Как исключить эту угрозу не понятно???
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18 час.
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