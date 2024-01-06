Мастеркласс от спецкора ВВС (многолетнего, кстати, почти два десятилетия в Москве сидит) Стива Розенберга.
Как правильно снимать репортажи для западных новостных телеканалов...
Комментарии
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Галина Дьячина
на дурачков рассчитано..а их много там..
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8 час.
Maxim Yushkin
😎 Их везде до хрена... 😞
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1 час.
вага карлито
Ну а в принципе какое нам дело о чем они там пишут!?))Они и пишут в надежде что мы заметим то о чем они пишут!))) И какое нам дело до того что будет о нас думать средний англичанин американец или испанец!?))))Да по барабану всё о чем они пишут!))) Вы зачем об этом пишите!?))Больше не о чем!?)))
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40 мин.
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