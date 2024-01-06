Как правильно снимать репортажи для западных новостных телеканалов...

вага карлито

Ну а в принципе какое нам дело о чем они там пишут!?))Они и пишут в надежде что мы заметим то о чем они пишут!))) И какое нам дело до того что будет о нас думать средний англичанин американец или испанец!?))))Да по барабану всё о чем они пишут!))) Вы зачем об этом пишите!?))Больше не о чем!?)))