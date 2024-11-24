МУС, Израиль и уравнение для России на ближайшие два месяца 21-го ноября Международный уголовный суд (МУС) все же исполнился мужества и вынес-таки постановление на арест премьер-министра Израиля Б.
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МУС, Израиль и уравнение для России на ближайшие два месяца 21-го ноября Международный уголовный суд (МУС) все же исполнился мужества и вынес-таки постановление на арест премьер-министра Израиля Б.
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