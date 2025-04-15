Раскрыто неожиданное воздействие жары на организм

Усиление жары из-за изменения климата может значительно ухудшить психическое здоровье людей. Как показало исследование австралийских ученых, опубликованное в Nature Climate Change, при отсутствии активных мер по сдерживанию глобального потепления нагрузка от психических и поведенческих расстройств (ППР) может вырасти почти на 49 процентов к 2050 году.