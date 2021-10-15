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В Госдуме назвали «сплошным безумием» призывы Авакова вернуть Крым военным путем

В Госдуме назвали «сплошным безумием» призывы Авакова вернуть Крым военным путем

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет прокомментировал призывы экс-главы МВД Украины Арсена Авакова вернуть Крым при помощи действий военного характера.

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