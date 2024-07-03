Politiсo: В Европе больше не верят в победу Украины над Россией

эти разговоры о мире (типо нужна передышка а "вешать мы их будем потом") это информационное прикрытие развертывания войск на наших границах и приведение в повышенную боевую готовности ВСЕХ американских войск в Европе, постоянное тестирование (определение момента возможного перегруза) наших систем ПВО якобы украинскими средствами поражения и подготовки воздушного нападения НАТО на Россию... Большая Война в Европе - влажные мечты пиндосов - можно и заработать и решить вопросы экономики и конкурентов ослабить... в общем решение всех пиндосовских проблем как всегда это война.

Дмитрий Марченко

а по поводу Уркаины - не будет этого так называемого государства и одной (или больше) проблемой у России будет меньше, пора заканчивать этот неудавшийся ленинско-сталинский проект, признать его провальным и забыть .... заодно и вернуть России земли купленные Петром у Швеции, а то последнее время фашисты там распетушились не по детски )))