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Общественная служба новостей

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Politiсo: В Европе больше не верят в победу Украины над Россией

Politiсo: В Европе больше не верят в победу Украины над Россией

Европейцы скептически относятся к победе Украины над Россией. Об этом свидетельствует исследование ЕС по международным отношениям, пишет Politico.

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Комментарии
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Дмитрий Марченко
эти разговоры о мире (типо нужна передышка а &quot;вешать мы их будем потом&quot;) это информационное прикрытие развертывания войск на наших границах и приведение в повышенную боевую готовности ВСЕХ американских войск в Европе, постоянное тестирование (определение момента возможного перегруза) наших систем ПВО якобы украинскими средствами поражения и подготовки воздушного нападения НАТО на Россию... Большая Война в Европе - влажные мечты пиндосов - можно и заработать и решить вопросы экономики и конкурентов ослабить... в общем решение всех пиндосовских  проблем как всегда это война.
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19 час.
Дмитрий Марченко
а по поводу Уркаины - не будет этого так называемого государства и одной (или больше) проблемой у России будет меньше, пора заканчивать этот неудавшийся ленинско-сталинский проект, признать его провальным и забыть .... заодно и вернуть России земли купленные Петром у Швеции, а то последнее время фашисты там распетушились не по детски )))
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18 час.

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