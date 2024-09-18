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Избран новый аким села Турыш

Избран новый аким села Турыш

Решением Бейнеуской районной избирательной комиссии от 17 сентября 2024 года на должность акима села Турыш избран Женис Утеулиев, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

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