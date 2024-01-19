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Мигрант, ударивший ребенка телефоном, задержан в Ростовской области

Мигрант, ударивший ребенка телефоном, задержан в Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение оставить под стражей Агамурата Джумаева, который находился в состоянии алкогольного опьянения, когда ударил телефоном по голове несовершеннолетнего жителя Аксайского района в ходе конфликта.

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