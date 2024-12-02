В Крыму разрабатывают законы для упрощения работы участникам СЭЗ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Минэкономразвития Крыма совместно с федеральными ведомствами разрабатывает законопроекты, принятие которых позволит усовершенствовать процедуру оформления участниками СЭЗ дополнительных территорий для реализации инвестпроектов и вернуть некоторым возможность уплачивать пониженные страховые взносы.
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