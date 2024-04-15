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Время никого не щадит...

Время никого не щадит...

       Юбилей главбабули совэстрады .на сухую прошёл. - ну так - пара тройка интервью садовников, сантехников, домработниц .

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Почему же не похоже на Тарасову? Очень даже похоже… сколько скандалила с заслуженной фигуристкой Родниной…, теперь за эту певичку вступилась…, идет по дорожке старухи-Ахиджаковой…
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Как уже достали эти стенания о престорелой бляди провозгласившей сама себя &quot;Примадонной всея Руси&quot;, кому она вообще на хер сдалась в России с её мужем - молокососом, возомнившим себя &quot;великим артистом&quot;. Лишить её гражданства и национализирлвать всё её имущество в России. Всего то и делов.
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10 час.
DI
Dana International
MUDILA😾
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26 мин.

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