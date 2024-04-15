Время никого не щадит...

Почему же не похоже на Тарасову? Очень даже похоже… сколько скандалила с заслуженной фигуристкой Родниной…, теперь за эту певичку вступилась…, идет по дорожке старухи-Ахиджаковой…

ИМ

Ильдус Мамлеев

Как уже достали эти стенания о престорелой бляди провозгласившей сама себя "Примадонной всея Руси", кому она вообще на хер сдалась в России с её мужем - молокососом, возомнившим себя "великим артистом". Лишить её гражданства и национализирлвать всё её имущество в России. Всего то и делов.